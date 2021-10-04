Данілов: Пік нової COVID-хвилі в України попереду

05 октября 2021, 12:30

Пік захворюваності на коронавірус в України ще попереду. На кінець жовтня прогнозується заповненість місць в лікарнях на 50-55 тисяч. Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Офісі Президента, передає LB.

Він зазначив, що в цілому у країні підготовлено 80 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Данілов також зазначив, що сьогодні система охорони здоров'я в Україні підготовлена ​​набагато краще, ніж коли епідемія починалася.

Секретар РНБО продемонстрував журналістам систему Сота, яка діє для інформування вищого керівництва країни про оперативну ситуацію. Посилання на Соту міститься на офіційному сайті РНБО, більшість інформації є відкритою.

"Ви можете подивитися всі дані в країні - в якій області, в якому місті, містечку, в якій лікарні скільки місць. Також є інформація щодо вакцинації - первинна, вторинна, вікові категорії тощо. Інформація оновлюється щодня опівночі", - сказав Данілов.

Він також додав, що ситуація з коронавірусом на тимчасово окупованих територіях моніториться. Наразі вона, за словами Данілова залишається дуже напруженою.