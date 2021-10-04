Саакашвілі написав Зеленському лист

05 октября 2021, 13:00

Заарештований у Грузії екс-президент Михайло Саакашвілі написав відкритого листа Президенту Володимиру Зеленському, в якому подякував за обіцянку посприяти його звільненню. Текст листа у вівторок, 5 жовтня, оприлюднено на сторінці Саакашвілі в Facebook.

"Глибоко зворушений Вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення в Грузії за сфальсифікованими обвинуваченнями, які, крім Росії, не визнає ніхто в світі", - написав Саакашвілі.

Він підкреслив, що високо оцінює принципову позицію Зеленського щодо захисту України і всіх в'язнів Кремля.

"Я більше за життя люблю свою Грузію, але також дуже люблю Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя та де в мене є сім'я, і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість внести свій скромний внесок у вироблені вами історичні зміни й реформи", - йдеться в листі.

Саакашвілі також заявив, що він є "особистим в'язнем Путіна" і дуже цінує "принципову позицію" Зеленського щодо захисту України і всіх "в'язнів Імперії".