Зі США можуть вислати 300 російських дипломатів

06 октября 2021, 13:30

Президенту США Джо Байдену направлено лист від Сенату із закликом негайно вжити заходів щодо збільшення штату посольства США в Москві, а якщо уряд Росії не піде на поступки - вислати 300 російських дипломатів. Про це повідомляє Європейська правда.

Лист підготували голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Роберт Менендес, а також члени комітету Марко Рубіо, Марк Ворнер і Джим Ріш.

"Росія має видати досить віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, які проходять службу в Росії, і кількістю російських дипломатів, службовців у США. Якщо такі дії не будуть прийняті, ми закликаємо вас почати висилання російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету. Ми вважаємо, що такий крок буде розумним і взаємним", - йдеться в листі.

Відзначається, що наразі на території США перебувають понад 400 російських дипломатів, у той час як в Росії несуть службу тільки близько 100 американських.

Сенатори нагадали, що 1 серпня Росія ввела заборону для посольств наймати місцевий персонал. Це рішення російської влади змусило дипломатичну місію США звільнити 182 співробітники посольства і десятки контрактників.