Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
06 октября 2021, 14:00

Призначено спікера Ради під відставку Разумкова

Верховна Рада призначила тимчасового спікера, який вестиме засідання 7 жовтня, на якому розглянуть відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Всього розглядалися чотири кандидатури. Необхідну кількість голосів набрав тільки "слуга народу" Данило Гетманцев. Його кандидатуру підтримали 239 депутатів.

За кандидатуру Гео Лероса проголосували 42 депутати, за Олексія Гончаренка - 72, а за Олександра Бакумова - 118.

Після цього, нардепи знову намагалися відсторонити віце-спікера Руслана Стефанчука від ведення засідання. Але голосів на це не вистачило, як і вчора.

Після цього депутати пішли на півгодинну перерву.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: