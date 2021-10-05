Призначено спікера Ради під відставку Разумкова

06 октября 2021, 14:00

Верховна Рада призначила тимчасового спікера, який вестиме засідання 7 жовтня, на якому розглянуть відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Всього розглядалися чотири кандидатури. Необхідну кількість голосів набрав тільки "слуга народу" Данило Гетманцев. Його кандидатуру підтримали 239 депутатів.

За кандидатуру Гео Лероса проголосували 42 депутати, за Олексія Гончаренка - 72, а за Олександра Бакумова - 118.

Після цього, нардепи знову намагалися відсторонити віце-спікера Руслана Стефанчука від ведення засідання. Але голосів на це не вистачило, як і вчора.

Після цього депутати пішли на півгодинну перерву.