РФ озвучила умови зустрічі Путін - Зеленський

06 октября 2021, 14:30

Росія кілька місяців тому направила Україні перелік бажаних питань для переговорів президентів країн, повідомляє видання Коммерсант у середу, 6 жовтня.

За їх даними, в ньому відсутні питання анексії Криму та війни на Донбасі, але пропонується обговорити скасування санкцій, відновлення транспортного сполучення і дипломатичних відносин. Всього у списку 12 питань і майже всі стосуються двосторонніх відносин.

Зокрема, в Кремлі вважають, що на зустрічі можна було б домовитися про повернення послів до Москви і Києва, зняти взаємні торгово-економічні обмеження і скасувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб.

Також у РФ пропонували провести переговори про угоду щодо транзиту і постачання газу після 2024 року.

Крим у документі не згадується, а Донбас тільки раз - у вигляді зауваження про те, що представники РФ у ТКГ і нормандському форматі підтримають будь-які мирні домовленості Києва з ОРДЛО.

За даними видання, Україна на пропозицію поки не відповіла.