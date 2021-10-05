Кремль про енергокризу: Не пов'язано з Росією

06 октября 2021, 15:00

У Кремлі заявляють, що рекордне зростання цін на газ в Європі не пов'язане з недостатніми поставками з Росії, а викликане низкою чинників. Таку заяву в середу, 6 жовтня, зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Ми наполягаємо, що ніякої ролі Росії в тому, що відбувається на газовому ринку в Європі, немає і бути не може. Росія виконувала, виконує та буде виконувати - найретельнішим чином, послідовно - усі взяті на себе за існуючими контрактами зобов'язання", - заявив він.

За словами Пєскова, причиною енергокризи став збіг кількох чинників. "Але все це не пов'язано з Росією. І тільки непрофесіонали, тільки ті, хто не розуміють суті того, що відбувається, можуть взагалі якось згадувати Росію в цьому контексті", - заявив він.

Крім того, Пєсков розкритикував Євросоюз за енергетичну політику, зокрема, в процесі переходу до альтернативних джерел енергії.

"Усе дуже просто: ви робите ставку на розвиток енергії вітру. Ви створюєте відповідну інфраструктуру. Але відбуваються різні кліматичні процеси - і раптом вітру стає менше. Це те, що об'єктивно сталося в Європі в цьому році. Вітру стало менше - і генерація скоротилася", - пояснив Пєсков.

Він відзначив, що за такої ситуації необхідно з інших джерел заповнювати дефіцит, який створився, адже споживання скоротити не можна. "І виявляється, що інші джерела не можуть взятися нізвідки. Для цього потрібні якісь контракти і так далі. А спотовий ринок виявився неспроможним заповнити ці діри, які утворили", - зауважив він.