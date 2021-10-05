На популяризацію COVID-вакцинації витратять 25 млн гривень

06 октября 2021, 16:00

З державного бюджету буде витрачено 25 млн гривень на популяризацію кампанії з вакцинації від коронавірусу COVID-19 в Україні. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі в середу, 6 жовтня.

"Кабмін виділив 25 млн гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Для цього передбачається провести перерозподіл бюджетних коштів, які спочатку були передбачені для Мінфіну. Тепер 25 млн гривень отримає Міністерство культури та інформаційної політики.