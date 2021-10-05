У Польщі за тиждень COVID-захворюваність підскочила на 70%

06 октября 2021, 16:30

У Польщі захворюваність на COVID-19 за тиждень зросла на 70%. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє Onet.pl у середу, 6 жовтня.

"Сьогодні ми перевищили 2000 щоденних випадків. Це рівно 2085 випадків. Це збільшення більш ніж 70% в порівнянні з попереднім тижнем. Має засвітитися червоне світло", - сказав Краска.

За його словами, "це той самий момент, коли ми повинні вакцинуватися, оскільки четверта хвиля очевидно прискорюється, особливо в тих регіонах, де число вакцинованих є найнижчим".

Він додав, влада поки не планує загальнонаціональні обмеження, які діяли в попередні хвилі пандемії.

"Ми не плануємо ніяких обмежень з економіки. Якщо вони є, то в масштабах повітів", - пояснив Краска.

Всього з початку пандемії в Польщі було зафіксовано понад 2,9 млн випадків коронавірусу, близько 75 тисяч людей померли.

Наразі понад 19,5 млн поляків повністю щеплені від коронавірусу, проте близько 40% населення, які мають право вакцинуватися, досі не скористалися цією можливістю.