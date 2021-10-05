Двом працівникам Укрексімбанку підготували підозри

06 октября 2021, 17:00

Прокурори підготували підозри двом працівникам державного Укрексімбанку у зв'язку з нападом на журналістів програми Схеми під час запису інтерв'ю. Про це сказала прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, повідомляє Інтерфакс-Україна в середу, 6 жовтня.

"Зараз підготовлено підозри двом особам. Мені зараз невідомо, чи знаходяться ці особи на місці роботи. Хоча один з них склав повноваження, це не означає, що він не повинен бути на робочому місці, тому ми сподіваємося, що нам вдасться його знайти в службовому приміщенні і зробити ці процесуальні дії (вручення підозри. - Ред.)", - сказала вона на акції, яка була організована на підтримку журналістів Радіо Свобода.

За словами Максимець, кримінальне провадження розслідується за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч.1, 3 ст.171 КК України).

Раніше стало відомо, що наглядова рада Укрексімбанку відсторонила голову правління Євгена Мецгера на період розслідування нападу на журналістів програми розслідувань Схеми і призначила виконувачем обов'язків голови правління члена правління Сергія Єрмакова.