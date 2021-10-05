На Донбасі шість обстрілів, поранений військовий

06 октября 2021, 09:30

За минулу добу сепаратисти на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню, поранений один український військовослужбовець. З півночі порушень не зафіксовано. Про це в середу, 6 жовтня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу, 5 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі Трьохізбенки найманці обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новотошківського ворог двічі здійснив обстріл, використовуючи станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. Біля Красногорівки вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Кримського противник двічі застосував міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У штабі наголосили, що станом на 7:00 ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.