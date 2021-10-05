Президент Польщі заявив про загрози ПП-2

06 октября 2021, 10:00

Північноатлантичний Альянс і Євросоюз повинні подумати над тим, "як протистояти викликам, пов'язаним з реалізацією проекту газопроводу з Росії до Німеччини Північний потік-2". Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив президент Польщі Анджей Дуда на Варшавському безпековому форумі, пише видання Do Rzeczy.

"Цей газопровід не повинен був з'явитися, це - помилка стратегічного значення для всього євроатлантичного співтовариства", - заявив Дуда.

"Ідеться не тільки про відсікання України, Словаччини чи Польщі від транзиту російського газу. Йдеться про щось більше: надання можливості Росії шантажувати в стратегічному плані всю західну громадськість, що виходить за рамки сфери енергетики", - заявив польський президент.

Польський лідер закликав ЄС і НАТО відреагувати на політичні, енергетичні та військові виклики, які може принести запуск Північного потоку-2.

Північний пoтік - 2 - магістральний газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море. Він проходить через економічні зони і територіальні води ФРН, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.