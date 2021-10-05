МЗС України закликало країни-члени ООН брати участь у Кримській платформі

06 октября 2021, 10:30

Міністерство закордонних справ України звернулося до держав, які входять в Організацію Об'єднаних Націй із закликом приєднуватися до Кримської платформі. З таким зверненням у вівторок, 5 жовтня, виступила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час інтерактивного діалогу з Верховним комісаром ООН з прав людини в рамках 48-ї сесії Ради ООН в Женеві.

У своєму зверненні Джапарова зазначила, що українці, які проживають в умовах російської окупації в Криму і на Донбасі, позбавлені основних прав і свобод.

"На тимчасово окупованому Кримському півострові відбуваються незаконні обшуки, арешти, затримання, зникнення, тортури в місцях позбавлення волі", - сказала перший заступник міністра МЗС.

Вона висловила надію, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема з моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, буде активно брати участь у реалізації цілей Кримської платформи.

"Ми закликаємо приєднуватися до цієї міжнародної платформи, щоб припинити грубі порушення прав людини і відновити повагу до міжнародного права", - зазначила Джапарова