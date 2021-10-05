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Общественное мнение
Политика / Общество
06 октября 2021, 11:30

Разумков збільшив кількість журналістів, які працюють в Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збільшив дозволену кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому і третьому поверхах. Текст відповідного розпорядження в середу, 6 жовтня, оприлюднила прес-секретар голови ВР Ольга Туній.

"У зв'язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому і третьому поверхах!" - написала Туній.

Згідно з документом розширено:

  • до 200 осіб - в прес-центрі на третьому поверсі;
  • до 30 осіб - в ложі преси балкону зали засідань ВР;
  • до 200 осіб - в кулуарах другого поверху пленарної частини ВР.
  • Крім того, встановлено:

в прес-центр на третьому поверсі будуть допускати від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформагенцій - до 2, а від інших видань - по 1 особі;

в кулуари другого поверху пленарної частини ВР допускається від телеканалів не більше 1 знімальної групи (до 2 осіб) від інформагенцій, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, а від інших осіб по одному.

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