Глава Укрексімбанку тимчасово складає повноваження

06 октября 2021, 11:00

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування нападу на журналістів. Про це йдеться в його заяві в середу, 6 жовтня.

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція і нестримана поведінка відносно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", - йдеться в заяві.

Щоб частково зняти шкоду репутації банку, "невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією і внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами".

Подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством і перевіркою, додав Мецгер.

Нагадаємо, напередодні журналісти програми Схеми завили про вчинення нападу на них в Укрексімбанку. За їх словами, голова банку Мецгер, коли йому не сподобався одне з питань, викликав охорону і наказав відібрати у журналістів камери.