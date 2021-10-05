ЗСУ провели навчання екіпажів Точки-У

06 октября 2021, 12:00

У Херсонській області відбулися навчання екіпажів тактичних ракетних комплексів Точка-У із завдання умовних ракетних ударів. Про це повідомляє прес-служба Командування ОС ЗСУ.

Підрозділи здійснили марш, зайняли вогневі позиції і відпрацювали точне наведення на цілі.

За словами командувача ОС ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки ТРК Точка-У продемонстрували вмілі дії із підготовки даних для ракетної стрільби, переведення комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракет на пускову установку.

Крім того, бойові розрахунки відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також дії з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.