Встановлено імена нацистів, причетних до вбивств у Бабиному Яру

06 октября 2021, 12:30

Імена 159 нацистів, які причетні до розстрілів у Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року, встановила наукова робоча група, створена меморіальним центром Голокосту Бабин Яр. Про це повідомляється на сайті центру.

Встановлено, що це були люди від 20 до 60 років, з усієї Німеччини та інших країн, які перебували під нацистським контролем.

За словами голови академічної ради центру Патріка Дебуа, одні вбивали, інші забирали євреїв з їхніх будинків, треті забирали їхні речі і багаж. Одні давали зброю, а інші подавали бутерброди, чай і горілку вбивцям.

Усі вони винні в масовому злочині. Кожен, хто був якимось чином причетний, прямо або побічно, повинен бути визнаний винним", - зазначив він.

Незважаючи на зізнання, докази і свідчення, які були надані ще в 1960-х роках деякими нацистськими солдатами, які скоїли вбивства, лише невелику частину з причетних судили за їхні злочини.

Були засуджені кілька есесівців (Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен і Крістіан Шульте) і один поліцейський (Енгельберт Кройцнер).

Повний список імен перебуває на сайті центру.