За матеріалами СБУ суд повернув державі рекреаційні землі лісового фонду на Луганщині

06 октября 2021, 13:00

На підставі матеріалів СБУ Східний апеляційний господарський суд повернув державі земельну ділянку рекреаційного призначення площею 2 гектари і вартістю близько 4 мільйонів грн., розташовану у Кремінських лісах на Луганщині. Судова інстанція визнала недійсним договір оренди землі, раніше укладений між Кремінською райдержадміністрацією та комерційною структурою, - повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк

Співробітники СБУ встановили, що фірма-орендатор порушила норми законодавства, відповідно до яких землі рекреаційного призначення мають використовуватись виключно для організації відпочинку населення, туризму та спортивних заходів. Замість цього на ділянці було самовільно зведено гостьові будинки з басейном та господарськими спорудами, які керівництво підприємства використовувало за власним розсудом, у тому числі, для отримання прибутку.

За даними СБУ, фірма-порушник афілійована з бізнесменом, який має у Кременній значний вплив та потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з виявленими мільйонними правопорушеннями у бюджетній сфері.

Наразі договір довгострокової оренди між Кремінською РДА та приватною фірмою, розірвано.

Апеляційна судова інстанція задовольнила позов Луганської обласної прокуратури та зобов’язала комерційну структуру звільнити земельну ділянку рекреаційного призначення від об’єктів самовільної забудови та повернути її у розпорядження держави.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно з Національною поліцією та Держгеокадастром під процесуальним керівництвом прокуратури.