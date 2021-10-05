Доба на Донбасі: шість обстрілів, ЗСУ без втрат

07 октября 2021, 09:30

За минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, українські військові не постраждали. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Нью-Йорка і Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв українські позиції, при цьому двічі зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів. У районі Південного сепаратисти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.