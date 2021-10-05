Доба на Донбасі: шість обстрілів, ЗСУ без втрат

За минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, українські військові не постраждали. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомили в прес-центрі штабу ООС.
Зокрема, в напрямку Нью-Йорка і Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв українські позиції, при цьому двічі зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів. У районі Південного сепаратисти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.