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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 октября 2021, 09:30

Доба на Донбасі: шість обстрілів, ЗСУ без втрат

За минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, українські військові не постраждали. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Нью-Йорка і Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв українські позиції, при цьому двічі зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів. У районі Південного сепаратисти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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