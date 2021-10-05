Вчені спрогнозували ризик зараження COVID у приміщеннях

07 октября 2021, 16:30

Вчені з Кембриджського університету, Імперського коледжу Лондона та Університету Лідса побудували модель поширення коронавірусу в повітряному середовищі закритих приміщень, таких як офіси і шкільні класи. Результати дослідження були опубліковані в журналі Indoor and Built Environment, пише Medical Progress.

Як відомо, коронавірус поширюється головним чином повітряно-крапельним шляхом. Автори роботи створили цифрову модель, яка дозволяє прогнозувати поширення вірусних частинок у приміщеннях.

Моделювання показало, що в добре вентильованих офісах, де співробітники працюють мовчки і практично не спілкуються між собою, ризик зараження мінімальний. Але він зростає, якщо приміщення погано провітрюється або робочий процес пов'язаний із постійним спілкуванням.

Так, у добре вентильованому колл-центрі, де всі працівники постійно розмовляють, кожен інфікований може заразити від двох до чотирьох осіб, і значно більше, якщо він відноситься до категорії суперрозповсюджувачів.

Модель також продемонструвала, що зменшення заповнюваності офісу наполовину в чотири рази знижує ризик передачі інфекції повітрям.

У зонах із більш низькою інтенсивністю вентиляції та активною відвідуваністю рівень CO2 вищий і в них ризик передачі коронавірсуної інфекції повітрям більший. У зв'язку з цим фахівці рекомендують обладнати приміщення датчиками вуглекислого газу і внести корективи у схеми вентиляції.

Крім того, вони пропонують змінити режим роботи або навчання для того, щоб знизити чисельність людей, що одночасно перебувають у приміщенні.