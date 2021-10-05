У Харкові підсилюють карантин через сплеск COVID

07 октября 2021, 17:00

У Харкові у зв'язку зі сплеском захворюваності на коронавірус вводять нові карантинні обмеження. Про це заявила заступник мера Харкова з питань охорони здоров'я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє НВ у четвер, 7 жовтня.

"Обмеження стосуються закладі, в яких бувають харків'яни - театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково повинні бути вакциновані", - сказала Горбунова-Рубан.

Працівникам закладів надається право перевіряти COVID-сертифікати, які свідчать про завершення курсу імунізації.

Горбунова-Рубан нагадала, що кожного дня у місті вакцинують понад 5 тисяч осіб.

"Зараз у Харкові зроблено 357 тисяч щеплень, а більше 146 тисяч харків'ян отримали дві дози вакцини", - підсумувала чиновниця.