У Румунії зафіксована рекордна смертність від COVID

У Румунії за останню добу було зареєстровано найбільшу кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, а також найбільшу кількість нових випадків захворювання з початку пандемії. Про це повідомляє Euractiv.
Підтверджено 14467 нових випадків інфікування та 331 смерть.
Відзначається, що більше 1500 пацієнтів з коронавірусом перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а всього госпіталізовано майже 15 000 інфікованих.
Румунія звернулася до ЄС за допомогою в лікуванні COVID-19 і призупинила нетермінові операції, оскільки в лікарнях закінчилися місця у відділеннях інтенсивної терапії.
Також активований Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати доступ до додаткових запасів препарату, який використовується для лікування COVID-19 та апаратів штучної вентиляції легенів.
Уряд ввів комендантську годину для нещеплених, і планує зробити щеплення обов'язковими для працівників охорони здоров'я, лікарів і медсестер.
Також стали обов'язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях у регіонах, де захворюваність перевищує 6,0 на 1000 осіб.