У Румунії зафіксована рекордна смертність від COVID

07 октября 2021, 15:00

У Румунії за останню добу було зареєстровано найбільшу кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, а також найбільшу кількість нових випадків захворювання з початку пандемії. Про це повідомляє Euractiv.

Підтверджено 14467 нових випадків інфікування та 331 смерть.

Відзначається, що більше 1500 пацієнтів з коронавірусом перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а всього госпіталізовано майже 15 000 інфікованих.

Румунія звернулася до ЄС за допомогою в лікуванні COVID-19 і призупинила нетермінові операції, оскільки в лікарнях закінчилися місця у відділеннях інтенсивної терапії.

Також активований Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати доступ до додаткових запасів препарату, який використовується для лікування COVID-19 та апаратів штучної вентиляції легенів.

Уряд ввів комендантську годину для нещеплених, і планує зробити щеплення обов'язковими для працівників охорони здоров'я, лікарів і медсестер.

Також стали обов'язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях у регіонах, де захворюваність перевищує 6,0 на 1000 осіб.