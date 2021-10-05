Підробка COVID-документів: комітет ВР підтримав посилення покарання

07 октября 2021, 10:30

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування схвалив законопроект №6084, яким пропонується посилити відповідальність за підробку документів про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомила прес-служба комітету.

Так, глава комітету Михайло Радуцький перерахував основні пропозиції до законопроекту, які були напрацьовані спільно з Міністерством охорони здоров'я:

кримінальна відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, результатів ПЛР-тестування, довідок про одужання від коронавірусу;

кримінальна відповідальність за рекламу і пропозиція продажу підробок;

кримінальна відповідальність за придбання підробок;

відповідальність медиків за внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я;

посилення відповідальності за повторне вчинення правопорушення або вчинення за попередньою змовою.

При цьому документом рекомендується звільнити від кримінальної відповідальності особу, яка добровільно здала підроблені документи і сприяла в розкритті злочину (виключно за перше таке правопорушення).

За словами Радуцького, враховуючи зростаючу кількість випадків підробки документів про вакцинацію проти COVID-19 і результатів ПЛР-тестів, законопроект №6084 потрібно підтримати і якнайшвидше прийняти