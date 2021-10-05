Зеленський звільнив п'ятьох послів

07 октября 2021, 11:00

Президент Володимир Зеленський у середу, 6 жовтня, підписав ряд указів, якими звільнив з посад п'ятьох послів в шести країнах. Відповідні документи оприлюднила прес-служба глави держави.

Так, під звільнення потрапили Ростислав Троненко - посол України в Бразилії, Василь Серватюк - посол у Таджикистані й Афганістані за сумісництвом, Іван Кулеба - посол у Вірменії, Євген Микитенко - посол у Єгипті і Володимир Яценківський - посол у Литві.

Водночас український лідер призначив Андрія Праведника послом України в Республіці Руанда, а главу дипмісії Нігерії Валерія Кірдоду - послом в Республіці Камерун за сумісництвом.

Крім того, посол в Мексиці Оксана Драмарецька призначена послом в Панамі, Белізі, Гватемалі і Коста-Ріці.