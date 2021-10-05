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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
07 октября 2021, 11:30

Україна і місія МВФ завершують переговори

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що найближчими днями завершаться переговори з місією МВФ з питань першого перегляду програми stand-by, які проходять в онлайн-режимі.

"Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з Міжнародним валютним фондом щодо підготовки меморандуму про продовження нашої програми", - сказав він на Київському міжнародному економічному форумі в Києві в четвер, 7 жовтня.

За словами Шмигаля, за підсумками переговорів питання про транш для України має бути вирішене позитивно, але термінів отримання грошей він не назвав.

Прем'єр підкреслив, що Українська сторона виконала всі макропоказники.

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