ДПСУ розслідують, як Саакашвілі перетнув кордон

07 октября 2021, 12:30

Держприкордонслужба проводить перевірку факту перетину кордону України Михайлом Саакашвілі. У зв'язку з чим кілька чиновників усунені з посад. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.

"У ситуації з громадянином України Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України і факт перетинання державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, яким чином він виїхав за межі України", - йдеться в повідомленні.

За словами Демченка, зараз кілька посадових осіб Південного регіонального управління серед керівництва на час розслідування і до його висновків усунені від виконання службових обов'язків.

На уточнююче запитання, чи зафіксований перетин кордону Саакашвілі в базі даних, спікер ДПСУ зазначив, що не може надати таку інформацію, адже вона є конфіденційною