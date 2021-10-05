Разумков відповів на питання про президентські амбіції

07 октября 2021, 13:00

Відкликаний з посади голови парламенту Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, 7 жовтня, відповів на питання про президентські амбіції.

"Президентські вибори поки не почалися. Раніше говорили, що з голови Верховної Ради ніколи не було президентів, сьогодні ми цей запобіжник прибрали", - відповів Разумков.

Він також додав, що на пенсію не збирається. "Я далекоглядна людина. Час розставить все по своїх місцях... будь-які виклики я зможу пройти", - сказав Разумков.

Стосовно можливої ​​втрати депутатського мандата Разумков сказав, що це буде поза законом.

"Я ніколи не був другом президента. Це робочі взаємини. Друзі, я думаю, вони формуються по-іншому. Я думаю друзі президента - вони більше пов'язані з 95 Кварталом, з його минулим життям. У мене інші друзі. Не вважаю, що президент, прем'єр-міністр, спікер повинні бути друзями. Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні відносини, а на державу", - прокоментував Разумков відносини з президентом Володимиром Зеленським.