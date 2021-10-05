Депутати підтримали відставку Разумкова

07 октября 2021, 11:30

Верховна Рада на засіданні в четвер, 7 жовтня, 284 голосами підтримала ініціативу фракції Слуга народу про відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Рішення відкликати Разумкова пояснив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

"Політичний досвід грає в різні боки: іноді допомагає працювати, а іноді збільшує різні прояви, які можна назвати політичним лукавством", - пояснив він ідею про відставку Разумкова.

Корнієнко підкреслив, що на цей момент Слуга народу "не має довіри" до нього.

"Дмитро Олександрович відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої партії та не може представляти нашу команду на такій високій посаді. У партії та виборців є безліч питань до роботи голови парламенту. Більшість із них риторичні, але, я впевнений, Дмитре Олександровичу, що Ви у своїй манері, яка є Вам властивою філігранно за формою, але не факт, що наповненою за змістом, будете на них відповідати. Отже, почнімо", - сказав він.