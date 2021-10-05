Латвія введе режим надзвичайного стану на три місяці

08 октября 2021, 09:00

У Латвії рада з кризового управління прийняла рішення оголосити в країні надзвичайний стан терміном на три місяці через поширення коронавірусної інфекції. Про це у четвер, 7 жовтня, повідомив у твіттері латвійський міністр повідомлення Таліс Лінкайтс.

Як пише Інтерфакс-Україна, глава уряду країни Кріш’яніс Каріньш пояснив, що мета введення надзвичайного стану - "підвищити охоплення вакцинацією, ввівши значно суворіші обмеження для нещеплених".

Прем'єр наголосив, що ситуація в Латвії важка, і в лікарнях стрімко зростає кількість пацієнтів з COVID-19, що обмежує можливості медзакладів надавати всі послуги.

"Ми півтора року боролися в країні з COVID-19, але боротьба не закінчиться, поки охоплення вакцинацією в групах ризику не дійде до 90%, а в суспільстві в цілому не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях", - сказав він.

Зазначається, що в країні буде також посилений контроль за дотриманням заходів безпеки, будуть введені обмеження.

Зокрема, в магазини, крім продовольчих, стануть пускати тільки із "зеленими" сертифікатами, що підтверджують, що людина зробила щеплення або недавно перехворіла. Більшості підприємств та організайцій буде запропоновано перейти на віддалену роботу. Школи продовжать працювати, але учні будуть зобов'язані носити маски. Факультативні заняття обмежать. Для заходів у приміщеннях буде введено обмеження на кількість присутніх, також буде збільшено відстань між людьми. У приміщенні люди зобов'язані носити маски.

Також прем'єр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив про введення обов'язкової вакцинації співробітників держпідприємств і розширення вимог щодо обов'язкової вакцинації співробітників приватних організацій.