08 октября 2021, 13:30 Погода вихідними: сухо і ясно Вихідними, 9 і 10 жовтня, в Україні очікується суха сонячна погода і стабільна температура. Про це повідомив Укргідрометцентр. Як у суботу, 9 жовтня, так і в неділю, 10 жовтня, на заході температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів удень, а вночі - від +1 до +3. У північних і центральних областях температура повітря складе +11... +14 градусів удень, а вночі -0... +3 градуси. На сході країни вдень очікують 12-14 градусів із позначкою "плюс", а вночі - +2... +5. Температура повітря на півдні складе +13... +15 градусів вдень, а вночі- +4... +7. У центральних областях стовпчик термометра покаже удень +11... +14, а вночі - +1... +4. На сході країни вдень очікують 12-15 градусів з позначкою "плюс", а вночі - +3... +6. Температура повітря на півдні складе +12... +15 градусів вдень, а вночі - +4... +7. У Києві цими днями температура повітря вдень сягатиме +11... +13 градусів, а вночі - +1... +3. Твитнуть Загрузка... Загрузка...