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Общественное мнение
Экономика
08 октября 2021, 14:30

Енергосистему України готуються відключити від російської

В Україні взимку в тестовому режимі проведуть відключення енергосистеми від російської, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 8 жовтня.

Приєднання до європейської енергетичної системи має відбутися в 2023 році.

"Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для нашої енергетики", - сказав міністр.

Цієї ж зими енергосистема України має пройти тестовий період роботи в ізольованому режимі.

А до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а в 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

"Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії", - сказав Галущенко у відповідь на питання депутата.

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