У Росії новий рекорд за кількістю смертей від коронавірусу

08 октября 2021, 15:00

У Росії кількість летальних випадків через коронавірус за добу збільшилася на 936. Таким чином у країні зафіксовано вже 214 485 смертей. Це новий максимум з початку пандемії. Про це повідомляє ТАСС.

Зокрема, за добу було зареєстровано 61 летальний випадок у Санкт-Петербурзі, 46 - у Свердловській області, 34 - в Нижньогородській області, 33 - у Ставропольському краї, 31 - у Краснодарському краї.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла за добу на 27 246, до 7 717 356. У країні виявляють понад 27 тис. хворих другий день поспіль. У відносному вираженні приріст числа тих, що заразилися, склав 0,35%.