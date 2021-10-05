КСУ попросили оцінити судову реформу

08 октября 2021, 15:30

Верховний Суд попросив Конституційний Суд перевірити конституційність судової реформи. Рішення прийняли на засіданні в п'ятницю, 8 жовтня.

"Наше звернення базується на тому, щоб убезпечити реформу від порушень Конституції, щоб її результати були постійними і не були зруйновані в майбутньому. Для мене цей крок є обов'язком, адже про це просять інші органи", - заявила голова Верховного Суду Валентина Данішевська перед голосуванням.

За її словами, метою звернення є не саботаж комісії з етики, а забезпечення прийняття рішень відповідно до Конституції.

"Всі ми розуміли, коли йшли до Верховного Суду, що доведеться приймати рішення різної складності, доведеться приймати рішення під тиском", - додала Данішевська.

За підсумком за звернення в КСУ проголосували 129 суддів Верховного Суду, проти - тільки 15.