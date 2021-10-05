РФ готова швидко укласти нові газові контракти

08 октября 2021, 16:00

Росія готова швидко домовитися про нові контракти на поставки газу в Європу, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у п'ятницю, 8 жовтня, повідомляє Інтерфакс.

"Ні для кого не секрет, і це неодноразово заявлялося на різних рівнях, як і на вищому, що Росія зацікавлена ​​і готова швидко обговорювати теми укладання нових контрактів, які є безальтернативним демпфером проти таких коливань на ринках, які ми бачимо зараз", - сказав він.

Представник Кремля запевнив, що Росія "готова відповідати на зростаючі потреби наших європейських партнерів в енергоресурсах, у конкретному випадку - в природному газі".

"Для того щоб швидко наростити поставки газу, - доречно сказати, це так само чинник, - спочатку треба газ законтрактувати, це все-таки контрактна процедура, вона не спотова, і видобути його треба, його не можна видобувати, коли немає покупців і маршрутів", - сказав у свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров.