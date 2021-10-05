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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
08 октября 2021, 17:00

МОЗ запропонувало українцям дві схеми комбінування COVID-вакцин

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти коронавірусу COVID-19. Про це повідомило МОЗ в Facebook у п'ятницю, 8 жовтня.

Якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція (наприклад тромбоз), можливе введення вакцин за такою схемою:

Перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга - Comirnaty або Moderna через 12 тижнів.

Перша доза Comirnaty або Moderna, 2-га - Moderna або Comirnaty через 28 днів.

Відзначається, що наведені схеми комбінування різних вакцин було добре досліджено і визнано безпечними й ефективними.

МОЗ також запевнило, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва і є взаємозамінними.

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