На свободу вийшов водій, який збив дитину в Києві в 2018 році

08 октября 2021, 18:00

У 2018 році 26-річний Кирило Островський на Hummer на смерть збив 10-річну дівчинку, коли проїхав на червоне світло на пішохідному переході. Тепер суддя Печерського райсуду Києва Христина Константинова пішла у відпустку і не продовжила йому арешт - він вийшов на свободу. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Детектив INFO в п'ятницю, 8 жовтня.

За даними видання, водій знаходився в Київському СІЗО №13 з 2019 року в статусі "смотрящего". Але близько опівночі 5 жовтня він залишив слідчий ізолятор, адже було вичерпано термін запобіжного заходу, який 6 серпня обрала суддя Христина Константинова.

Натомість на початку жовтня прокурор звернувся із клопотанням продовжити терміни арешту для Островського, але тоді це питання не було вирішено.

У свою чергу, Островський заявив, що хоче, щоб йому особисто вручили клопотання про продовження запобіжного заходу. Його адвокати заявили про відведення судді, але інша суддя - Тетяна Ільєва - оперативно відмовила захисту в задоволенні позову. Тож 4 жовтня адвокати обвинуваченого почали "бомбардувати" суд клопотаннями щодо відведення прокурора, секретаря засідання, а насамкінець і самої Христини Константинової.

"Незважаючи на те, що цей відвід був заявлений вже вдруге, і ігноруючи аргументи прокурора, що в обвинуваченого 4 жовтня спливає термін запобіжного заходу, суддя поставила вирішення питання про її відвід. При цьому, у зв'язку із завершенням робочого часу, справу на авторозподіл 4 жовтня вона так і не поставила", - заявили в прокуратурі, пише видання.

Так Островський звільнився після більш як 3 років перебування під вартою, тоді як Константинова з 5 жовтня перебуває у відпустці.