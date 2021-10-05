У Запоріжжі посилили карантин

08 октября 2021, 09:30

Запоріжжя переходить в помаранчеву карантинну зону і вводить додаткові карантинні обмежувальні заходи. Про це в четвер, 7 жовтня, говориться в повідомленні прес-служби Запорізької міської ради.

Рішення про посилення обмежень в місті ухвалили на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, було прийнято рішення заборонити проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (в тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування).

Уточнюється, що обмеження не діють, якщо всі відвідувачі і співробітники закладу вакциновані від COVID-19 або мають негативний ПЛР-тест, що підтверджено відповідними документами або мобільним додатком "Дія".

Водночас в місті дозволені заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, кваліфікаційний іспит на право заняття нотаріальною діяльністю, офіційні спортивні заходи і матчі командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

Також в Міській лікарні №6 будуть розгорнуті 150 додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус.