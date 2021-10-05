Названо спосіб уникнути тяжкого перебігу COVID-19

08 октября 2021, 10:00

Уникнути тяжкого перебігу захворювання на коронавірус може допомогти регулярна гігієна порожнини рота. Про це в четвер з посиланням на дослідження єгипетських вчених пише Daily Mail.

Зокрема, вчені Каїрського університету стверджують, що рот може виступати резервуаром для вірусу, що робить високе "вірусне навантаження" на тих, хто заразився, збільшуючи концентрацію вірусних частинок в рази.

Дослідники перевірили свою теорію на групі з 86 пацієнтів з коронавірусом, які до того ж страждали від серцевих захворювань.

Оцінивши стан гігієни порожнини рота пацієнтів і тяжкість їхніх симптомів, вчені дійшли висновку, що чим більше часу людина приділяє гігієні ротової порожнини, тим легше у неї протікає COVID-19, тим менше в її організмі запальних процесів, викликаних цією інфекцією, і тим швидше вона одужує.

На цьому тлі автор дослідження доктор Ахмед Мустафа Басуоні наголосив, що використання рідини для полоскання рота може забезпечити людям в разі зараження більш легкі симптоми.