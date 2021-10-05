Полярникам доставили вакцину від коронавірусу

Партія вакцини від коронавірусної інфекції прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера. Про це в четвер, 7 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.
За даними ЗМІ, вакцини перевозили, підтримуючи визначену температуру, яка повинна була скласти 2-8 градусів за Цельсієм.
Цього тижня щепили 23 співробітників британської дослідницької станції Ротера.
"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції й Антарктиди без вірусів", - зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.
Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять через чотири тижні.
Лондон схвалив використання вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca в грудні минулого року, після чого уряд запустив програму масової вакцинації.