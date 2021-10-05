Полярникам доставили вакцину від коронавірусу

08 октября 2021, 10:30

Партія вакцини від коронавірусної інфекції прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера. Про це в четвер, 7 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

За даними ЗМІ, вакцини перевозили, підтримуючи визначену температуру, яка повинна була скласти 2-8 градусів за Цельсієм.

Цього тижня щепили 23 співробітників британської дослідницької станції Ротера.

"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції й Антарктиди без вірусів", - зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять через чотири тижні.

Лондон схвалив використання вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca в грудні минулого року, після чого уряд запустив програму масової вакцинації.