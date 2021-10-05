Україні оцінили шкоду від енергокризи в Європі

08 октября 2021, 11:00

Енергетична криза в Європі через високі ціни на газ вплинула на виробництво електроенергії в Україні. Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко в ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 8 жовтня.

Він нагадав, що днями ціна на енергетичне вугілля вперше в історії досягла 300 доларів за тонну, а ціни на газ зросли майже до 2000 доларів за тисячу кубометрів. Через це ціна на електроенергію в сусідніх країнах зросла в чотири рази до 10-12 гривень за кВт-год в еквіваленті.

"Це питання і політичного тиску, це питання і Північного потоку-2, це питання Турецького потоку, всього того, що відбувається, коли газ використовується не як товар, а як зброя", - сказав Галущенко.

Він заявив, що через зростання цін на газ "ми втратили виробників електроенергії з газу". "Це втрата 3000 мВт встановленої потужності", - уточнив міністр.

Дефіцит в електроенергії буде покриватися за рахунок атомних станцій.