Помер нардеп Поляков

08 октября 2021, 11:30

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер народний депутат Антон Поляков. Про це повідомляє Нацполіція.

"Сьогодні, 8 жовтня, в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Зараз на місці події поліцейські проводять всі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті.

Тим часом PavlovskyNews з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що о 2:10 поліція зупинила таксі в Києві за порушення правил дорожнього руху.

"На задньому сидінні сидів нардеп Антон Поляков, який вже погано почувався. За попередньою інформацією, він був або п'яний, або під наркотикам", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські викликали швидку, але врятувати йому життя не вдалося.

У поліції повідомили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "Природна смерть" (ч. 1 ст. 115) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року у Чернігові в багатодітній родині. Він очолював громадську організацію Український центр протидії злочинності та корупції, був учасником Чернігівської молодіжної міської ради.

Народним депутатом став у 2019 році. Висувався партією Слуга народу в 206 виборчому окрузі, однак пізніше був виключений з фракції. У парламенті був безпартійним, перебував у депутатській групі За майбутнє.