Голова Верховного суду заявила про свою відставку

08 октября 2021, 12:00

Голова Верховного суду Валентина Данішевська анонсувала свою відставку і скликає пленум для обрання нового голови суду. Про це в п'ятницю, 8 жовтня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на пленумі.

За словами Данішевської, вона не планує залишатися на посаді.

"Я не буду пропонувати свою кандидатуру... Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду", - заявила вона.

При цьому Данішевська відзначила, що в кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також добігає кінця.