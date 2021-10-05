Голова Верховного суду заявила про свою відставку

Голова Верховного суду Валентина Данішевська анонсувала свою відставку і скликає пленум для обрання нового голови суду. Про це в п'ятницю, 8 жовтня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на пленумі.
За словами Данішевської, вона не планує залишатися на посаді.
"Я не буду пропонувати свою кандидатуру... Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду", - заявила вона.
При цьому Данішевська відзначила, що в кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також добігає кінця.