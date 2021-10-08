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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
10 октября 2021, 14:30

Отруєння алкоголем у РФ: кількість жертв уже більше тридцяти

В Оренбурзькій області РФ кількість померлих в результаті отруєння контрафактним алкоголем зросла до 32. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на уряд регіону в неділю, 10 жовтня.

Зазначено, що кількість осіб, які надійшли до лікарень з отруєнням сурогатом, зросла до 64 осіб.

Віце-губернатор з питань соціальної політики - міністр охорони здоров'я Оренбурзької області Тетяна Савінова зазначила, що у багатьох пацієнтів доза метанолу в кілька разів перевищує смертельну. Вона знову закликала оренбуржців утриматися від вживання будь-якого алкоголю, незалежно від того, коли він був куплений.

У прес-службі уряду області повідомили, що за минулу добу виявлено ще одну точку нелегального продажу сурогатної продукціїэ

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