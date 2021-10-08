10 октября 2021, 15:00

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти, заявивши, що перебуває в полоні у грузинської влади. "1 жовтня мене заарештували і помістили у в'язницю. Арешт був обґрунтований двома вироками суду, які ніхто в світі не визнає, а також ордером на арешт за двома незавершеними справами", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook у суботу, 9 жовтня.

За словами політика, його адвокату повідомили, що найближчими тижнями суду у справі не очікується. "Відповідно до законодавства Грузії, будь-яка особа, затримана на підставі чинної справи, що триває, має бути негайно доставлена до суду. Мене вже дев'ять днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - заявив Саакашвілі.