Потрібно домовлятися з Росією щодо газу - Стефанишина

10 октября 2021, 15:30

Україна має достатні запаси газу для нормального опалювального періоду. З Росією треба буде обговорювати наступний контракт на поставки газу, але на основі європейських правил. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє Радіо Свобода в неділю, 10 жовтня.

"Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми як європейська країна, яка працює за європейськими нормами, маємо достатні запаси газу в наших сховищах", - запевнила Стефанишина.

Щодо необхідності проведення переговорів з Росією щодо газу, вона зазначила, що нинішні домовленості базуються на європейських нормах і таким же повинен бути новий контракт.