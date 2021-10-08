COVID-вакцинацію пройшли ще 66 тисяч українців

10 октября 2021, 16:00

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 66 053 людини. Це більш ніж в два рази менше від вчорашнього показника, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у неділю, 10 жовтня.

Першу дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовані - 31 870 осіб. У суботу працювали 552 мобільні бригади 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.

Вчора найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 39 220. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 17 214 і AstraZeneca - 9 619. Препарат фірми Moderna не задіяний.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 529 596 осіб, з них отримали одну дозу - 7 529 594 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 115 249 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 644 843 щеплення.

Кількість COVID-щеплень у регіонах України за добу (друга доза):