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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
10 октября 2021, 16:00

COVID-вакцинацію пройшли ще 66 тисяч українців

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 66 053 людини. Це більш ніж в два рази менше від вчорашнього показника, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у неділю, 10 жовтня.

Першу дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовані - 31 870 осіб. У суботу працювали 552 мобільні бригади 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.

Вчора найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 39 220. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 17 214 і AstraZeneca - 9 619. Препарат фірми Moderna не задіяний.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 529 596 осіб, з них отримали одну дозу - 7 529 594 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 115 249 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 644 843 щеплення.

Кількість COVID-щеплень у регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ - 3779
  • Вінницька область - 913
  • Волинська - 591
  • Дніпропетровська - 2073
  • Донецька - 816
  • Житомирська - 884
  • Закарпатська - 513
  • Запорізька - 1086
  • Івано-Франківська - 724
  • Київська - 1737
  • Кіровоградська - 756
  • Луганська - 515
  • Львівська - 1 949
  • Миколаївська - 635
  • Одеська - 3804
  • Полтавська - 1365
  • Рівненська - 638
  • Сумська - 452/578
  • Тернопільська - 864
  • Харківська - 3648
  • Херсонська - 1071
  • Хмельницька - 613
  • Черкаська - 1042
  • Чернівецька - 650
  • Чернігівська - 626
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