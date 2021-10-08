COVID-вакцинацію пройшли ще 66 тисяч українців

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 66 053 людини. Це більш ніж в два рази менше від вчорашнього показника, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у неділю, 10 жовтня.
Першу дозу отримали 34 183 особи, повністю імунізовані - 31 870 осіб. У суботу працювали 552 мобільні бригади 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.
Вчора найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 39 220. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 17 214 і AstraZeneca - 9 619. Препарат фірми Moderna не задіяний.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 529 596 осіб, з них отримали одну дозу - 7 529 594 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 115 249 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 644 843 щеплення.
Кількість COVID-щеплень у регіонах України за добу (друга доза):
- Київ - 3779
- Вінницька область - 913
- Волинська - 591
- Дніпропетровська - 2073
- Донецька - 816
- Житомирська - 884
- Закарпатська - 513
- Запорізька - 1086
- Івано-Франківська - 724
- Київська - 1737
- Кіровоградська - 756
- Луганська - 515
- Львівська - 1 949
- Миколаївська - 635
- Одеська - 3804
- Полтавська - 1365
- Рівненська - 638
- Сумська - 452/578
- Тернопільська - 864
- Харківська - 3648
- Херсонська - 1071
- Хмельницька - 613
- Черкаська - 1042
- Чернівецька - 650
- Чернігівська - 626