10 октября 2021, 09:30

Наступного тижня Херсонська область може перейти в "червону" зону карантину. Відповідне рішення розгляне Державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС. Про це в суботу, 9 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час перебування в Херсонській області, яку відвідав у зв'язку зі значним поширенням там коронавірусу, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

У регіоні глава МОЗ відвідав кілька лікарень області й центри масової вакцинації.

Він відзначив, що побачив в одній лікарні повністю зайняте реанімаційне відділення, але серед пацієнтів "там немає жодного вакцинованого".

"Зараз у нас є ефективний спосіб запобігти важкому чи середньому перебігу хвороби - вакцинація. Потрібно розуміти, що ризик захворіти значно страшніший, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації, які в більшості випадків проходять через добу. Антивакцинаторські погляди дуже швидко змінюються, коли справа доходить до апаратів ШВЛ", - сказав Ляшко.

Міністр заявив, що сьогодні Україна може робити більше мільйона щеплень щотижня.

"Високий рівень вакцинації населення дозволить послабити карантинні обмеження", - додав він.

За його словами, для успішної компанії з вакцинації країна має все необхідне, "є нестача бажання самих людей".