В Україні зафіксували спалах сибірки

10 октября 2021, 10:00

У Тернополі в ніч з 27 на 28 вересня в зоокутку парку Топільче загинув поні. Під час дослідження патологічного матеріалу регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби було встановлено захворювання на сибірку. Про НП розповідає Держпродспоживслужба.

Відзначається, що на місці події введено карантин.

У цьому зв'язку на території зоокутка провели дезінфекцію, місце, де жив і гуляв поні, обпекли вогнем. Усіх інших тварин вакцинували від сибірки, а працівникам зоокутка призначили курс антибіотиків.

Жителів міста закликали припинити годувати з рук тварин у зоокутку, а також не вигулювати поруч собак, це може бути небезпечним.

На території зоокутка і парку Топільче взяли на дослідження проби води і ґрунту на наявність спор сибірки.

"На сьогодні триває спостереження за здоров'ям тварин зоокутка. Фахівці ветеринарної медицини вживають заходи відповідно до плану. За контактними особами ведуть медичне спостереження", - повідомили у відомстві.

Сибірка - це гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання. Зараження людини стається під час контакту із хворою твариною, її трупом чи її шкурою та шерстю. В разі захворювання на сибірку найчастіше уражаються шкірні покриви, які набувають вигляду виразок, в окремих випадках захворювання ускладнюється сибірковим сепсисом.