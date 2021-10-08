lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Воскресенье, 10 октября 2021
16:00
COVID-вакцинацію пройшли ще 66 тисяч українців
15:30
Потрібно домовлятися з Росією щодо газу - Стефанишина
15:00
Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти
14:30
Отруєння алкоголем у РФ: кількість жертв уже більше тридцяти
14:00
В "ЛНР" заборонили пенсіонерам поїздки за пенсіями
13:30
У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в стовп, загинули люди
13:00
Новим Спікером Верховної Ради став Руслан Стефанчук
12:30
Репортер Тиждень: найголовніші події
12:00
"Майбутнє Донбасу" - другий інклюзивний фестиваль дитячої творчості
11:30
Тамара Уманська: краща вчителька прифронтової зони
11:00
Румунський гай у Рубіжному: чому саме там зашелестіло березове листя?
10:30
МОЗ пояснило, чому медики не в списку обов'язкової вакцинації
10:00
В Україні зафіксували спалах сибірки
09:30
Одну з областей України можуть перевести в "червону" зону
09:00
Комаровський розповів, як знизити ризик інсульту
08:30
Важливі Люди: Володимир Ландік про найголовніше в країні та регіоні
Пятница, 8 октября 2021
18:00
На свободу вийшов водій, який збив дитину в Києві в 2018 році
17:00
МОЗ запропонувало українцям дві схеми комбінування COVID-вакцин
16:00
РФ готова швидко укласти нові газові контракти
15:30
КСУ попросили оцінити судову реформу
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
10 октября 2021, 08:30
Важливі Люди: Володимир Ландік про найголовніше в країні та регіоні
Подробиці в програмі.
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2021
Счетчики:
Наши партнеры: