Доба в ООС: 10 обстрілів, втрат немає

11 октября 2021, 09:00

На Донбасі районі проведення операції Об'єднаних сил за добу сепаратисти 10 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб ООС.

"Поблизу Мирного окупанти вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм і протитанковий ракетний комплекс. У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що позиції ЗСУ біля Новотошківського ворог обстріляв чотири рази з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Попасної двічі вівся вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.