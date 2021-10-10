Захоплення кораблів: суд у Гаазі проведе слухання

11 октября 2021, 14:00

У Гаазі Арбітражний суд починає слухання за юрисдикцією в справі України проти Росії щодо захоплення кораблів у Керченській затоці. Вони пройдуть 11-16 жовтня, повідомляється на сайті МЗС України в понеділок.

"З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти РФ про порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів і їхніх екіпажів. Слухання, які будуть проходити в Арбітражі, утвореному відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, будуть стосуватися заперечень Росією юрисдикції Арбітражу... Зараз Росія скористалася правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію у цій справі, і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали, що РФ представить свою позицію 11 жовтня, а Україна - 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.

У рамках другого етапу слухань РФ надасть свої аргументи 14 жовтня, Україна 15 жовтня, і 16 жовтня за необхідності додаткове засідання. Після вступної заяви, яка транслюватиметься в режимі реального часу, і до кінця слухань публічний доступ до матеріалів слухань буде недоступний.